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МИД: Армения концентрирует вдоль границы большое количество оружия и военной техники

МИД: Армения концентрирует вдоль границы большое количество оружия и военной техники

В последние недели, незаконно дислоцированные на территории Азербайджана вооруженные силы Армении активизировали военно-инженерные работы и другую военно-строительную деятельность, что является серьезным нарушением международного права, а также обязательств Армении, закрепленных в четвертом пункте трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, России и Армении от 10 ноября 2020 года.

Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

«Особую озабоченность вызывает использование средств радиоэлектронной борьбы, незаконно размещенных на суверенных территориях Азербайджана. В последние недели наряду с гражданскими самолетами «Азербайджанских Авиалиний» радиоэлектронным помехам, представляющим серьезную угрозу для их безопасности, подверглись и самолеты зарубежных стран.

Наряду с военно-инженерными работами и незаконным наращиванием деятельности на суверенных территориях Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, в последние дни наблюдалась концентрация в большом количестве оружия, военной техники и личного состава с целью совершения очередной военной авантюры вдоль государственной границы, не делимитированной Арменией», – отмечается в заявлении.

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