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МИД: Армения снова пытается превратить СБ ООН в инструмент манипуляций

МИД: Армения снова пытается превратить СБ ООН в инструмент манипуляций

Несмотря на первое фиаско в декабре 2022 года, Армения снова пытается превратить Совет Безопасности ООН в инструмент для политической, военной и информационно направленной манипулятивной кампании.

Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

В заявлении отмечается, что Азербайджан сохраняет за собой право защищать свой суверенитет и территориальную целостность всеми законными средствами, предусмотренными Уставом ООН и другими универсальными документами международного права.

«На данном критическом этапе как никогда важно четкое понимание существующих рисков и адекватная реакция международного сообщества на провокации Армении для преодоления трудностей, стоящих перед процессом нормализации межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном и реинтеграции местных жителей армянского происхождения в политические, правовые и социально-экономические рамки Азербайджана», – говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что характерная для Армении имитация переговоров в течение почти 30 лет, до сентября 2020 года, на каждом этапе переговоров, уклонение от предыдущих обязательств в последнюю минуту и уклонение от принятия конкретных решений напоминают опыт совершения политических, военных и других провокаций.

Важно обеспечить, чтобы для установления прочного мира в регионе не была упущена возникшая историческая возможность.

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