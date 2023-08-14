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Советник посла Украины в Армении утонул в озере Гейча

Советник посла Украины в Армении утонул в озере Гейча

Советник посла Украины в Армении утонул в озере Гейча (армянское название Севан).

13 августа, в 20:17 поступила информация о том, что на 2-м общественном пляже озера Гейча водные спасатели во время дежурства в 25 м от берега заметили в воде гражданина, который исчез во время плавания.

Водные спасатели подплыли к данному участку, извлекли гражданина с глубины примерно 1,5 м и доставили его на берег на моторной лодке.

Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть гражданина.

По информации армянских СМИ, утонувший является советником посла Украины в Армении.

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