НАТО: Русские наемники плохо вооружены и их немного

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Пока прямой угрозы от российских наемников ЧВК Вагнер, размещенных в Беларуси нет. Об этом рассказал директор Центра передового опыта НАТО в сфере стратегических коммуникаций (Стратком) Янис Сартс в эфире канала TV3, передает Радіо Свобода.

Он указал, что сейчас русские наемники плохо вооружены и их немного. Кроме того, они плохо финансируются, а «без денег эти люди ничего не делают».

В то же время он не исключил, что россияне планируют провокации на западных и северных границах.

«Некоторые вагнеровцы – это бывшие спецназовцы, прошедшие подготовку для проведения диверсий», – отметил Сартс.

Однако, по словам Сартса, «непохоже, что кто-то готов финансировать диверсии», поэтому «уровень угрозы со стороны ЧВК Вагнер снизился».