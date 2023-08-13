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Спецпрокурор в деле сына осложнит Байдену победу на выборах

Спецпрокурор в деле сына осложнит Байдену победу на выборах

Назначение специального прокурора в деле сына президента США Джо Байдена Хантера осложнит политику победу на выборах главы государства в следующем году. Об этом пишет Reuters со ссылкой на члена Демократической партии высокого ранга.

«Это серьёзно повлияет на переизбрание. Они подвергаются риску того, что им постоянно будут мешать делать нужный идейный посыл. Каждый раз, когда кто-то предстаёт перед большим жюри или получает повестку, СМИ будут спрашивать об этом», — отметил член Демпартии.

По его словам, во время агитации у Байдена будет всё меньше возможностей говорить об экономике, национальной безопасности и оружии.

Также Reuters отмечает, что следующие выборы могут стать беспрецедентными, так как с уголовными обвинениями сталкивается не только сын действующего президента, но и его потенциальный соперник — Дональд Трамп.

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