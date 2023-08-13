Али Асадов отправится в Беларусь

111 Просмотров

В этом году исполнилось 30 лет дипломатических отношений между Беларусью и Азербайджаном, очень активно развивается взаимодействие и сотрудничество на высшем уровне, главы государств задают соответствующие ритм и тон нашим отношениям.

Об этом заявил белорусский вице-премьер Игорь Петришенко на встрече со своим азербайджанским коллегой Шахином Мустафаевым.

«Регулярно проводятся встречи глав наших правительств, в ближайшее время состоится визит премьер-министра Азербайджана Али Асадова в Беларусь, в рамках которого пройдет белорусско-азербайджанский бизнес-форум», – подчеркнул Петришенко, которого цитирует «Спутник».

«Во время визита планируется подписать двусторонние документы, направленные на развитие межрегионального сотрудничества, а также взаимодействия Баку и Минска», – добавил он.