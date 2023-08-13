Defense Express: Украина начала атаковать «роями» дронов

304 Просмотров

Украина, скорее всего, начала наносить по российским войскам на захваченных ими территориях массированные удары дронами-камикадзе.

К таким выводам пришли эксперты Defense express, анализируя, в частности, атаку по базе россиян в Новоозерном, которую, по данным Минобороны РФ, якобы атаковало 20 дронов. Аналитики соглашаются, что в ту ночь ПВО россиян таки работала.

В то же время 4 из 20 выпущенных БПЛА таки могли поразить военный объект, допускают эксперты, замечая, что тезис россиян о якобы «подавленных системами РЭБ беспилотниках» (так называемый «новояз» кремлевской пропаганды) уже указывают на определенную успешность ударов. Как это было, к примеру, в Москве.

Если россияне не врут о 20 БПЛА, то, поясняют эксперты, это может свидетельствовать о том, что «сами удары становятся концентрированными».

Беспилотники перегружают российскую ПВО и делают удары успешными.

«Дело в том, что такие средства не отличаются уникальными характеристиками, которые гарантируют преодоление противовоздушной обороны, но дешевы и массивны. И за счет именно этого фактора возможно применять значительное количество дронов, так называемый «рой» для удара по одному объекту. Потому что каждый ЗРК имеет ограничения в виде канальности – количества целей, которые может одновременно обстреливать и перегружать вражеские средства ПВО, что позволяет поразить определенные цели», – говорится в материале издания.