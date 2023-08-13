Украинский БПЛА атаковал многоэтажку в Белгороде (фото)

226 Просмотров

После предполагаемого взрыва в многоэтажке на улице Есенина в Белгороде пострадал фасад здания, 15 припаркованных рядом автомобилей, травмы никто не получил. Такие уточнённые данные приводит губернатор региона Вячеслав Гладков.

«После взрыва произошло падение плиток вентилируемого фасада на уровне с 7 по 13 этаж. Самое главное — пострадавших нет. Поквартирный обход продолжается. Также повреждения получили порядка 15 машин. Обязательно поможем с восстановлением», — уточнил он.

ЧП произошло в 17:43 по Москве (18:43 – бак.вр.), предварительной версией называется удар беспилотника. По словам губернатора, у нескольких квартир выбиты стёкла, поломаны кондиционеры на здании, посечён фасад. Экстренные службы продолжают работу на месте происшествия.