Мусабеков: В чем смысл возни, затеянной армянами?

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Депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков в соцсети «Фейсбук» прокомментировал стремление армянской стороны созвать заседание СБ ООН по ситуации в Карабахском регионе Азербайджана.

«Армения, четверть века игнорившая резолюции Совбеза и Генассамблеи ООН, теперь требует срочного заседания по карабахскому кейсу.

Спрашивается, какое решение правительство Пашиняна надеется вымолить у Совбеза? В лучшем случае ни к чему не обязывающий релиз для СМИ или же заявление председательствующего с обращением к сторонам решить имеющиеся проблемы посредством диалога, обеспечить безопасность и гуманитарные потребности карабахских армян. Так все это и без обращения в Совбез было достижимо в соответствии с недавним компромиссным предложением главы МИД РФ Сергея Лаврова. Достаточно было армянам открыть для использования заблокированную ими самими дорогу Агдам-Аскеран и явиться на диалог в Евлах», – пишет Мусабеков.

«Однако после первоначального согласия, сепаратистский режим в Ханкенди выдвинул предусловия и сорвал достигнутый компромисс. Неужели тандем Пашинян-Мирзоян надеется, что российский МИД с легкостью забудет, какая сторона торпедировала ее посреднические усилия и станет впрягаться в бесперспективную возню Еревана? Тем более, что сама Москва инициировала в августе обсуждение в Совбезе ООН вопроса военных поставок западных стран Украине и отвлекаться на хотелки армян ей ни к чему.

Да и у западных доброхотов армян нет большого желания ставить под угрозу собственные важные интересы в нашей стране. Пощекотать нервы Баку они могут, но отталкивать напрчь весьма ценного в регионе партнера, каковым для западных держав является Азербайджан, вряд ли станут. Поддержка Вашингтоном и Парижем армян используется как рычаг давления на Баку с тем, чтобы сделать его более податливым к соблюдению западных интересов. Мирзоян целую неделю напрягал телефонными звонками с мольбой о поддержке коллег в странах, представленных в настоящее время в Совбезе ООН», – отмечает депутат.

«Уверен, что и азербайджанская дипломатия не бездействует. Ранее все армянские потуги, даже поддержанные Францией, нами парировались. Аналогично, с высокой степенью вероятности, произойдет и сейчас. Так в чем смысл возни, затеянной армянами? Полагаю, что правительство Пашиняна в преддверии выборов в Ереване стремится продемонстрировать избирателям, что делает все, что в их силах для карабахских армян.

Гуманитарный конвой, выстроившийся на входе ППП Лачин, часть этого плана, как и обращение в Совбез ООН. Одновременно Ереван стремиться сфокусировать внимание международного сообщества на ситуации в регионе с тем, чтобы отсрочить антитеррористическую операцию по разоружению незаконных армянских сил в Карабахе. Ведь если такая операция пройдет до выборов мэра Еревана, шансы на победу креатуры Пашиняна, резко пойдут вниз. На внешнеполитической контуре, дипломатические и информационные увертки Пашиняна и его команды вряд ли принесут дивиденды, однако для внутриполитических целей сработать могут. Важно, чтобы правящая команда не переиграла саму себя. Ведь никакой, даже самый эффективно организованный информационный шум, не заменит практических действий по решению актуальных проблем армяно-азербайджанских отношений», – подытожил свою мысль Мусабеков.