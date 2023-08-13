Шольц предложил прекратить войну в Украине дипломатическими методами

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о необходимости дипломатических усилий для прекращения украинского конфликта. По его словам, переговоры в Саудовской Аравии были важными, но при этом они были «только началом».

Он отметил, что в переговорах, помимо латиноамериканских и африканских стран, участвовал также Китай.

«Именно поэтому нам имеет смысл продолжать эти переговоры, поскольку они весьма конкретно усиливают давление на Россию, с тем чтобы она осознала, что пошла по неверному пути, что она должна вывести войска и сделать мир возможным», — сказал Шольц в интервью телеканалу ZDF.