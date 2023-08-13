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Россияне в ходе вторжения убили 500 украинских детей

Россияне в ходе вторжения убили 500 украинских детей

В результате российского вторжения в Украину погибло 500 детей. Об этом 13 августа сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

Еще более 1097 детей получили ранения разной степени тяжести.

«Эти цифры не окончательны. Продолжается работа по их установлению в местах ведения боевых действий, на временно захваченных и освобожденных территориях», – говорится в сообщении.

Больше всего детей пострадало в Донецкой (485), Харьковской (298), Киевской (129), Херсонской (118), Запорожской (99), Николаевской (97), Днепропетровской (94), Черниговской (71) и Луганской (67) областях.

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