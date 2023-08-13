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Община Западного Азербайджана осудила бредни «Католикоса Киликии»

Община Западного Азербайджана осудила бредни "Католикоса Киликии"

Община Западного Азербайджана осуждает абсурдные заявления “Католикоса Киликии” против Азербайджана. Об этом говорится в обнародованном Общиной заявлении.

“Мы напоминаем ”Католикосу Киликии“, который выступает не как священнослужитель, а как политик с дашнакским мышлением, что сказка ”Великая Армения от моря до моря» и расистская мифология, веками поощряемая Армянской церковью, были разрушены Азербайджаном во время Отечественной войны 2020 года, и пути назад уже нет. Если ”Католикос Киликии» думает об интересах армянского народа, то он должен поощрять не вражду в регионе и территориальные притязания к другой стране, а мир и примирение и, в частности, диалог армянских властей с Общиной для возвращения западных азербайджанцев на родину», – отмечается в сообщении.

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