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Западные азербайджанцы ответили на нелепую тираду Марукяна

Западные азербайджанцы ответили на нелепую тираду Марукяна

Община Западного Азербайджана распространила заявление в связи с нелепыми высказываниями Эдмона Марукяна, содержащими такие выражения как “голод”, “этническая чистка”, “геноцид”.

В заявлении организации сообщается, что армянские политики, дипломаты, гордившиеся политикой оккупации, этнической чистки, проводимой в течение 30 лет в отношении Азербайджана, изгнанием сотен тысяч азербайджанцев с их родных земель, а также своей “непобедимой армянской армией”, после Отечественной войны проливают “крокодиловы слезы”.

Община Западного Азербайджана заявила Марукяну, что именно его страна в течение 30 лет игнорировала резолюции Совета безопасности ООН и отрицала их существование.

«Тот факт, что сейчас Армения и Э. Марукян рассчитывают на милость Совета безопасности не что иное, как лицемерие», – говорится в заявлении.

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