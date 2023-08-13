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На трассе Гусар-Губа опрокинулся автобус, 15 взрослых и четверо детей получили ранения (обновлено)

На трассе Гусар-Губа опрокинулся автобус, 15 взрослых и четверо детей получили ранения (обновлено)

13:47 В связи с аварией, произошедшей на дороге Губа-Гусар, в Губинскую центральную районную больницу при TƏBİB поступили 19 человек (15 взрослых и четверо детей).

В настоящее время пострадавшим в ДТП гражданам оказывается медицинская помощь в отделении скорой помощи медучреждения. Их состояние оценивается как удовлетворительное, уточняет АПА.

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13:01 Сегодня утром перевернулся пассажирский автобус марки «Temsa», следовавший из Гусара в Губу. На территории села Дигях Губинского района автобус, которым управлял водитель Равиль Махмудов, сошел с дороги и перевернулся.

Согласно информации Губинской региональной группы пресс-службы МВД, на место происшествия были незамедлительно направлены сотрудники полиции, пострадавшие госпитализированы.

По предварительной информации, в автобусе находились 22 человека. Погибших нет. В следственном отделе Губинского районного отдела полиции проводится расследование в связи с ДТП.

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11:58 Пассажирский автобус, следовавший по маршруту Гусар-Губа, слетел с дороги и опрокинулся. Об этом сообщает Report.

По предварительным данным, в результате аварии пострадали 19 человек. Причины инцидента расследуются.

Инцидент произошел на территории села Дигях, уточняет АПА.

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