Омбудсмен Украины допустил вооруженные столкновения России с НАТО

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Агрессивная политика Кремля свидетельствует о том, что на украинской территории россияне не остановятся и пойдут в направлении Европы. Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в социальной сети Facebook.

Он подчеркнул, что в Кремле совершенно не ищут вариантов того, как можно было бы закончить войну в Украине.

Лубинец обратил внимание на то, что Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, отменяющий необходимость уведомления международных организаций, типа ООН или Совета Европы, о введении в стране военного или чрезвычайного положения.

«Такие законы нарушают требования Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а поправки к законодательству вообще позволят Кремлю репрессировать россиян без учета международного гуманитарного права. Это говорит о том, что президент РФ не ищет выхода из войны в Украине, а готовится к еще большей», – написал Лубинец.

Он также не исключил вооруженные столкновения РФ со странами НАТО.

Омбудсмен призвал западных партнеров ввести новые санкции против России и увеличить поставки оружия в Украину.

«Российская агрессия продемонстрировала, что преступный режим высшего руководства России не остановится на Украине, а может начать еще более кровавую войну в Европе. РФ – это угроза безопасности всего демократического мира!» – подытожил Дмитрий Лубинец.