Община Западного Азербайджана осудила бредни «Католикоса Киликии» |
Западные азербайджанцы ответили на нелепую тираду Марукяна |
Омбудсмен Украины допустил вооруженные столкновения России с НАТО |
Российский корабль открыл огонь по сухогрузу, шедшему под флагом Палау |
На трассе Гусар-Губа опрокинулся автобус, 15 взрослых и четверо детей получили ранения (обновлено) |
Пути назад нет. Только вперед – к реинтеграции |
В Баку ожидается 42-градусная жара |
В Баку было на 6 градусов жарче климатической нормы |
Американские синоптики предрекли миру аномальную жару до февраля 2024 года |
Главное Мнения

Омбудсмен Украины допустил вооруженные столкновения России с НАТО

Омбудсмен Украины допустил вооруженные столкновения России с НАТО

Агрессивная политика Кремля свидетельствует о том, что на украинской территории россияне не остановятся и пойдут в направлении Европы. Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в социальной сети Facebook.

Он подчеркнул, что в Кремле совершенно не ищут вариантов того, как можно было бы закончить войну в Украине.

Лубинец обратил внимание на то, что Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, отменяющий необходимость уведомления международных организаций, типа ООН или Совета Европы, о введении в стране военного или чрезвычайного положения.

«Такие законы нарушают требования Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а поправки к законодательству вообще позволят Кремлю репрессировать россиян без учета международного гуманитарного права. Это говорит о том, что президент РФ не ищет выхода из войны в Украине, а готовится к еще большей», – написал Лубинец.

Он также не исключил вооруженные столкновения РФ со странами НАТО.

Омбудсмен призвал западных партнеров ввести новые санкции против России и увеличить поставки оружия в Украину.

«Российская агрессия продемонстрировала, что преступный режим высшего руководства России не остановится на Украине, а может начать еще более кровавую войну в Европе. РФ – это угроза безопасности всего демократического мира!» – подытожил Дмитрий Лубинец.

Теги:
Из этой рубрики
Омбудсмен Украины допустил вооруженные столкновения России с НАТО
Мнения

Омбудсмен Украины допустил вооруженные столкновения России с НАТО

2023/08/13, 15:44
«Ъ»: Дорога через Агдам в итоге будет открыта
Мнения

«Ъ»: Дорога через Агдам в итоге будет открыта

2023/08/11, 16:00
ISW: Кремль хочет национализировать "Яндекс", готовясь к президентским выборам
Мнения

ISW: Кремль хочет национализировать «Яндекс», готовясь к президентским выборам

2023/08/11, 10:41
Историк Эльдар Гинесли: Три вранья в пяти цифрах
Мнения

Историк Эльдар Гинесли: Три вранья в пяти цифрах

2023/08/10, 22:45
Коротченко: Это что - самоблокада и самогеноцид?
Мнения

Коротченко: Это что – самоблокада и самогеноцид?

2023/08/10, 21:06
Жительница Еревана: Карабах всегда принадлежал Азербайджану (видео)
Мнения

Жительница Еревана: Карабах всегда принадлежал Азербайджану (видео)

2023/08/10, 18:33
Ахмед Алили об антиазербайджанском твите: В женевском офисе ООН пошли противоречивые процессы (фото)
Мнения

Ахмед Алили об антиазербайджанском твите: В женевском офисе ООН пошли противоречивые процессы (фото)

2023/08/10, 11:12
ISW: "Вагнер" может вернуться в Россию
Мнения

ISW: «Вагнер» может вернуться в Россию

2023/08/10, 10:28
Ованиссян: В Армении уже поняли, что роль России - такая, как есть (видео)
Мнения

Ованиссян: В Армении уже поняли, что роль России – такая, как есть (видео)

2023/08/09, 19:50