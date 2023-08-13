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7 человек стали жертвами обрушения мечети в Нигерии (видео)

7 человек стали жертвами обрушения мечети в Нигерии (видео)

Мечеть в нигерийском городе Зория обрушилась во время молитвы, в результате чего погибли по меньшей мере семь человек, более 20 получили ранения. Об этом сообщает Reuters.

«Сначала под завалами нашли четыре тела, а после того, как спасатели обыскали разрушенную мечеть, было обнаружено еще три тела», – говорится в сообщении. Причина обрушения неизвестна, но полиция и строительные инспекторы проводят расследование.

Мечеть была построена в 1830-е годы и, как пишут местные журналисты, давно не ремонтировалась.

Губернатор штата Кадуна Уба Сани пообещал помочь пострадавшим от «разрывающего сердце инцидента».

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