Ирак разблокирует Telegram

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Иракские власти снимут запрет на работу мессенджера Telegram 13 августа. Об этом сообщило Министерство телекоммуникаций страны.

Мессенджер был заблокирован в этом месяце по соображениям нацбезопасности.

Решение о разблокировке принято после того, как «компания, владеющая платформой, отреагировала на требования органов безопасности, которые призвали компанию раскрыть организации, допустившие утечку данных граждан», говорится в заявлении министерства.

Некоторые каналы мессенджера содержат большие объемы персональных данных, включая имена, адреса и семейные связи иракцев.