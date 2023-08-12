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Ночной налет дронов на базу в Крыму проводился в рамках спецоперации СБУ

Ночной налет дронов на базу в Крыму проводился в рамках спецоперации СБУ

Ночная атака беспилотников в захваченном россиянами Крыму была спецоперацией Службы безопасности Украины. Об этом изданию «Гордон» рассказали источники в СБУ.

По словам источников, 17 дронов атаковали логистическую базу российских войск неподалеку Евпатории.

«Военная контрразведка СБУ мощно отработала по палаточному городку россиян, стоянкам автомобильной техники и топливозаправщикам», – говорит источник.

Сейчас точный масштаб повреждений уточняется. Но по предварительным данным речь идет о «десятках убитых и раненых оккупантов и множестве поврежденной техники».

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