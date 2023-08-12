«В том числе оборудование для разминирования». Зеленский анонсировал новую партию гумпомощи от Азербайджана |
Ночной налет дронов на базу в Крыму проводился в рамках спецоперации СБУ |
Армянские игры в СБ ООН – что должны знать партнеры Баку? |
«Урмия высохла. Азербайджан, не спи, вставай». Протесты в Южном Азербайджане (видео) |
В Баку 11 человек госпитализированы из-за солнечного удара |
Подоляк: Россия заплатит своим Черноморским флотом… |
ВСУ укрепились на новом плацдарме на левом берегу Днепра в Херсонской области (фото) |
Западные азербайджанцы обвинили Ереван в лицемерии |
Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу |
Главное Армия

Российский лейтенант дезертировал в Литву

Российский лейтенант дезертировал в Литву

Лейтенант ВС России Иван Королев нелегально перешел границу Литвы, добрался до Вильнюса и был задержан оперативниками литовской погранслужбы. Теперь Королев является просителем политического убежища.

«3 августа я принял решение покинуть Российскую Федерацию в связи с тем, что не хотел принимать участие в кровопролитной войне, которую развязало мое государство. В данный момент я нахожусь в Республике Литва, где попросил политического убежища», – заявил Иван Королев Би-би-си.

Он утверждает, что принимал участие в т.н. «СВО», однако все это время находился на территории России, обеспечивая российские войска боеприпасами.

Теги:
Из этой рубрики
Украинцы отбили у врага свои земли, но избегают конкретики
Армия

Украинцы отбили у врага свои земли, но избегают конкретики

2023/08/13, 00:08
Ночной налет дронов на базу в Крыму проводился в рамках спецоперации СБУ
Армия

Ночной налет дронов на базу в Крыму проводился в рамках спецоперации СБУ

2023/08/12, 23:57
Российский лейтенант дезертировал в Литву
Армия

Российский лейтенант дезертировал в Литву

2023/08/12, 22:57
За сутки в Украине произошло 33 боестолкновения
Армия

За сутки в Украине произошло 33 боестолкновения

2023/08/12, 21:15
Залужный принял британского адмирала
Армия

Залужный принял британского адмирала

2023/08/12, 20:02
ВСУ укрепились на новом плацдарме на левом берегу Днепра в Херсонской области (фото)
Армия

ВСУ укрепились на новом плацдарме на левом берегу Днепра в Херсонской области (фото)

2023/08/12, 19:35
Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу
Армия

Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу

2023/08/12, 18:10
Армения стягивает войска в направлении Лачина (видео)
Армия

Армения стягивает войска в направлении Лачина (видео)

2023/08/12, 16:15
Яшар Гюлер: Мы достигли соглашения с Азербайджаном относительно истребителя KAAN
Армия

Яшар Гюлер: Мы достигли соглашения с Азербайджаном относительно истребителя KAAN

2023/08/12, 16:12