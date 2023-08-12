Российский лейтенант дезертировал в Литву

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Лейтенант ВС России Иван Королев нелегально перешел границу Литвы, добрался до Вильнюса и был задержан оперативниками литовской погранслужбы. Теперь Королев является просителем политического убежища.

«3 августа я принял решение покинуть Российскую Федерацию в связи с тем, что не хотел принимать участие в кровопролитной войне, которую развязало мое государство. В данный момент я нахожусь в Республике Литва, где попросил политического убежища», – заявил Иван Королев Би-би-си.

Он утверждает, что принимал участие в т.н. «СВО», однако все это время находился на территории России, обеспечивая российские войска боеприпасами.