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Эксперт: Доминирования России в Черном море больше нет

Эксперт: Доминирования России в Черном море больше нет

Не имея флота, Украина стала игроком в битве в Черном море — это достижение сил обороны страны. Такое мнение высказал телеведущий Савик Шустер.

«Украинские морские дроны оказались феноменально эффективными. В одной из статей американской прессы сказано, что это изобретение на уровне Силиконовой долины. Это мощный шаг в искусстве производства морских дронов. Это достижение Украины. И с военной точки зрения доминирования России в Черном море больше нет», — подчеркнул Шустер, которого цитирует «Гордон».

Он обратил внимание на технологическое преимущество сил обороны Украины в противостоянии с РФ.

«Не имея флота, что самое удивительное, Украина стала игроком в этой морской битве в Черном море. Это говорит о многом. Это и достижение украинских Военно-морских сил, и вообще ВСУ. Это большое совместное все же сотрудничество. И особенно ребятам спасибо, которые это придумали и все это сделали. Это говорит еще о том, что у Украины огромный интеллектуальный потенциал. Это надо уметь использовать. Этим людям надо дать свободу действия и возможность действовать. Они реально дают Украине технологическая превосходство, что важно в современной войне», — сказал Шустер.

По его мнению, использование высокотехнологического современного вооружения дает возможность Украине наносить ущерб противнику.

«Наполеон говорил, что мотивация солдат в три раза важнее оснащения. Сегодня современные технологии позволяют использовать еще один важный фактор в войне — неожиданность. Когда противник ожидает ваших действий, когда он может их предсказать, очень сложно быть успешным. Когда вы что-то делаете неожиданно, вы наносите большой ущерб противнику и сохраняете собственные жизни и ресурсы», — отметил журналист.

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