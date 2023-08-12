Движение грузовиков в Баку разрешается только в установленные часы

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Согласно информации Управления Государственной дорожной полиции города Баку, в столице продолжаются меры по предотвращению скопления транспорта, увеличению пропускной способности дорог и обеспечению безопасности дорожного движения.

«С этой целью с октября 2022 года, исключая спецтранспорт, в том числе аварийно-спасательный, движение других грузовых автомобилей разрешается только в установленные часы. Въезд в Баку и внутригородское движение грузовых автомобилей массой более 8 тонн вместе с грузом запрещены с 07:00 до 22:00, а топливовозов – с 06:00 до 00:00. Контрольно-профилактические мероприятия на территории Баку, связанные с соблюдением указанных правил, находятся в центре внимания», – говорится в заявлении Управления.