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Западные азербайджанцы обвинили Ереван в лицемерии

Западные азербайджанцы обвинили Ереван в лицемерии

Община Западного Азербайджана распространила заявление в связи с намерением Армении под видом «гуманитарного кризиса» созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН и попытаться принять резолюцию против Азербайджана. Об этом говорится в сообщении пресс-служба общины.

В заявлении отмечается, что наглядным примером лицемерия является то, что Армения, которая в течение 30 лет игнорировала известные резолюции Совета Безопасности и даже проявляла нетерпимость при ссылках на них, теперь надеется на резолюцию Совета Безопасности: «Работа, которую должна проделать Армения в области международного гуманитарного права и прав человека, заключается в обеспечении безопасного и достойного возвращения сотен тысяч азербайджанцев, изгнанных со своих земель»

«Община Западного Азербайджана расценивает вышеуказанное намерение Армении как угрозу суверенитету и территориальной целостности Азербайджана, грубое вмешательство в его внутренние дела и отказ от положения о взаимном признании суверенитета и территориальной целостности, содержащегося в Пражском и Сочинском заявлениях от октября 2022 года и Брюссельском заявлении от июля 2023 года, и призывает Армению положить конец действиям, преднамеренно обостряющим ситуацию в регионе», – говорится в заявлении.

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