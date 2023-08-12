Община Западного Азербайджана предостерегла Брюссель от вмешательства в дела Азербайджана

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Община Западного Азербайджана распространила заявление, в котором осуждаются совершенно далекие от реальности, предвзятые взгляды министра иностранных дел Бельгии о «снятии блокады», озвученные им 12 августа 2023 года.

В заявлении говорится, что община призывает Бельгию не поддаваться манипуляционной политике Армении, не демонстрировать избирательный подход в вопросе суверенитета и территориальной целостности стран и не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана.

«Напоминаем министру иностранных дел Бельгии, что на территории Азербайджана не существует территории под названием «Нагорный Карабах». Община Западного Азербайджана призывает министра иностранных дел Бельгии во время очередных контактов с армянским коллегой, а также в ходе анонсированного им же предстоящего визита в регион поднять перед официальным Иреваном вопрос о возвращении западных азербайджанцев в Армению» , – отмечается в заявлении.