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Главное Экономика

На аукцион выставлены 4 жилых дома, принадлежащих ликвидируемым банкам

На аукцион выставлены 4 жилых дома, принадлежащих ликвидируемым банкам

31 августа в ООО «Бакинский аукционный центр» состоятся открытые аукционные торги по продаже движимого и недвижимого имущества ОАО Ata Bank и ОАО Demir Bank, находящихся в процессе ликвидации, а 14 сентября в “Пространстве оказания имущественных услуг Государственного комитета по вопросам имущества” состоятся открытые аукционы по продаже движимого и недвижимого имущества Demir Bank.

Об этом сообщил ликвидатор банков – Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF).

Речь идет о 38 банкоматах в нерабочем состоянии, принадлежащих Ata Bank, 18 нерабочих банкоматах Demir Bank, а также принадлежащих Demir Bank четырех частных жилых домах площадью 485,9 кв.м, расположенных по адресу: город Баку, Ясамальский район, улица Захида Халилова, дом 69/1-69/2-69/3-69/4.

Движимое имущество банков оценено в 4,8 тыс. манатов и 2,3 тыс. манатов соответственно, а недвижимое имущество Demir Bank – в 1 млн 912,5 тыс. манатов, 1,870 млн манатов, 1,870 млн манатов и 1 млн 742,5 тыс. манатов.

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