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Гюлер: Только Эрдоган может решить эту проблеиу

Гюлер: Только Эрдоган может решить эту проблеиу

Мировые лидеры и руководство ООН считают, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган может решить вопрос с возобновлением зерновой сделки. Об этом заявил глава минобороны Турции Яшар Гюлер в интервью телеканалу A-Haber.

«После начала войны между Россией и Украиной все узнали, что эти две страны были кормилицами всего мира. Прекращение поставок оттуда имело очень серьезные последствия. Если поставок не будет, то есть опасность наступления голода. Сейчас почти все мировые лидеры и генсек ООН верят, что только Эрдоган может решить эту проблему», — сказал он.

Гюлер также отметил, что именно благодаря этой сделке в нуждающиеся страны отправили больше 33 млн тонн зерна.

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