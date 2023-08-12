Армения стягивает войска в направлении Лачина (видео) |
Хикмет Гаджиев – Дэвиду Игнатиусу: Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты! |
Лишенный гражданства террорист нелегально проник в Азербайджан и был арестован (видео) |
Министр Набиев встретился с Маском |
6 человек пострадали в тяжелой автоаварии в Агстафинском районе (фото) |
Община Западного Азербайджана призвала Пашиняна не вмешиваться в дела страны |
Западные азербайджанцы осудили провокацию армянского духовенства |
Украинские дети побывали в Шамахы (фото) |
Азербайджан отреагировал на провокационные заявления Пашиняна |
Главное Общество

Сотрудники МЧС поднялись на «Пик Гейдара»

Сотрудники МЧС поднялись на "Пик Гейдара"

Группа сотрудников Бакинского регионального центра министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) совершила восхождение на «Пик Гейдара».

Участники восхождения, стартовав из села Хыналыг, поднялись на «Пик Гейдара», имеющий суровый и сложный рельеф, расположенный в массиве Гызыл Гая Башдагского хребта Большого Кавказа на высоте 3751 метр над уровнем моря, и почтили память великого лидера.

На вершине была установлена памятная доска, посвященная 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, наряду с Государственным флагом Азербайджанской Республики, также развевался символический флаг МЧС.

Теги:
Из этой рубрики
Переехавшие в Агалы семьи получили ключи от домов (обновлено, фото)
Общество

Переехавшие в Агалы семьи получили ключи от домов (обновлено, фото)

2023/08/12, 17:02
Внесены изменения в состав Наблюдательного совета ЗАО "Азербайджанские железные дороги"
Общество

Внесены изменения в состав Наблюдательного совета ЗАО «Азербайджанские железные дороги»

2023/08/12, 16:49
Сотрудники МЧС поднялись на "Пик Гейдара"
Общество

Сотрудники МЧС поднялись на «Пик Гейдара»

2023/08/12, 14:46
Отменен годовой лимит по ОМС по ряду медицинских услуг
Общество

Отменен годовой лимит по ОМС по ряду медицинских услуг

2023/08/12, 13:47
Синоптики: Температура в Баку на 5,2 градуса выше климатической нормы
Общество

Синоптики: Температура в Баку на 5,2 градуса выше климатической нормы

2023/08/12, 13:31
В Азербайджане возросли тарифы на ряд медицинских услуг
Общество

В Азербайджане возросли тарифы на ряд медицинских услуг

2023/08/12, 13:19
МЧС по время пожарных учений выявило недочеты жилого комплекса в Баку
Общество

МЧС по время пожарных учений выявило недочеты жилого комплекса в Баку

2023/08/12, 13:00
В ОМС включены трансплантация печени, почек, костного мозга или гемопоэтических стволовых клеток
Общество

В ОМС включены трансплантация печени, почек, костного мозга или гемопоэтических стволовых клеток

2023/08/12, 12:51
В Азербайджане сохранится 44-градусная жара
Общество

В Азербайджане сохранится 44-градусная жара

2023/08/12, 12:25