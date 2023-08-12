Хикмет Гаджиев – Дэвиду Игнатиусу: Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты!

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Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев раскритиковал опубликованную колумнистом The Washington Post Дэвидом Игнатиусом статью о Лачынской дороге и заявил, что обозреватель оправдывает оккупацию.

«Колонка Дэвида Игнатиуса в газете The Washington Post представляет собой статью из серии написанных заранее типичных пропагандистских/дезинформационных колонок против Азербайджана. Покажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты! Дэвид Игнатиус – хороший друг Рубена Варданяна. Последний – криминальный олигарх.

Рубен Варданян перевел в офшорные банки 2 миллиарда по схемам отмывания грязных денег. Дэвид Игнатиус нашел уютное убежище в рамках инициативы «Аврора» Рубена Варданяна, который спустился на парашюте в Карабах в прошлом году и был прославлен Игнатиусом.

Игнатиус, так же как и в 2016 году, когда он незаконно посетил Карабахский регион Азербайджана, продолжает поддерживать и выступать в качестве защитника сепаратистского марионеточного режима, спонсируемого Арменией, неверно истолковывая все факты на местах и оправдывая оккупацию.

Как журналист, побывавший в 2016 году на оккупированных в то время землях Азербайджана, вы закрыли глаза на совершенный там вандализм. Ваша предвзятая статья по функционированию Лачынской дороги никого не удивляет. Но такие статьи The Washington Post напоминают мне заказы Политбюро советского времени», — написал Гаджиев в Х