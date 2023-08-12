Хикмет Гаджиев – Дэвиду Игнатиусу: Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты! |
Лишенный гражданства террорист нелегально проник в Азербайджан и был арестован (видео) |
Министр Набиев встретился с Маском |
6 человек пострадали в тяжелой автоаварии в Агстафинском районе (фото) |
Община Западного Азербайджана призвала Пашиняна не вмешиваться в дела страны |
Западные азербайджанцы осудили провокацию армянского духовенства |
Украинские дети побывали в Шамахы (фото) |
Азербайджан отреагировал на провокационные заявления Пашиняна |
Баку отреагировал на статью «Коммерсанта» |
Главное Политика

Хикмет Гаджиев – Дэвиду Игнатиусу: Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты!

Хикмет Гаджиев - Дэвиду Игнатиусу: Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты!

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев раскритиковал опубликованную колумнистом The Washington Post Дэвидом Игнатиусом статью о Лачынской дороге и заявил, что обозреватель оправдывает оккупацию.

«Колонка Дэвида Игнатиуса в газете The Washington Post представляет собой статью из серии написанных заранее типичных пропагандистских/дезинформационных колонок против Азербайджана. Покажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты! Дэвид Игнатиус – хороший друг Рубена Варданяна. Последний – криминальный олигарх.

Рубен Варданян перевел в офшорные банки 2 миллиарда по схемам отмывания грязных денег. Дэвид Игнатиус нашел уютное убежище в рамках инициативы «Аврора» Рубена Варданяна, который спустился на парашюте в Карабах в прошлом году и был прославлен Игнатиусом.

Игнатиус, так же как и в 2016 году, когда он незаконно посетил Карабахский регион Азербайджана, продолжает поддерживать и выступать в качестве защитника сепаратистского марионеточного режима, спонсируемого Арменией, неверно истолковывая все факты на местах и оправдывая оккупацию.

Как журналист, побывавший в 2016 году на оккупированных в то время землях Азербайджана, вы закрыли глаза на совершенный там вандализм. Ваша предвзятая статья по функционированию Лачынской дороги никого не удивляет. Но такие статьи The Washington Post напоминают мне заказы Политбюро советского времени», — написал Гаджиев в Х

Теги:
Из этой рубрики
Хикмет Гаджиев - Дэвиду Игнатиусу: Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты!
Политика

Хикмет Гаджиев – Дэвиду Игнатиусу: Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты!

2023/08/12, 12:21
Армянские сепаратисты продолжают незаконные перевозки в Карабахе в сопровождении российских миротворцев
Политика

Армянские сепаратисты продолжают незаконные перевозки в Карабахе в сопровождении российских миротворцев

2023/08/12, 12:08
58 стран выступили в поддержку украинской формулы мира
Политика

58 стран выступили в поддержку украинской формулы мира

2023/08/11, 21:37
Община Западного Азербайджана призвала Пашиняна не вмешиваться в дела страны
Политика

Община Западного Азербайджана призвала Пашиняна не вмешиваться в дела страны

2023/08/11, 21:24
Западные азербайджанцы осудили провокацию армянского духовенства
Политика

Западные азербайджанцы осудили провокацию армянского духовенства

2023/08/11, 20:56
Конгрессмены настаивают на том, чтобы Байден лучше объяснил важность помощи Украине
Политика

Конгрессмены настаивают на том, чтобы Байден лучше объяснил важность помощи Украине

2023/08/11, 20:00
Азербайджан отреагировал на провокационные заявления Пашиняна
Политика

Азербайджан отреагировал на провокационные заявления Пашиняна

2023/08/11, 19:10
Баку отреагировал на статью «Коммерсанта»
Политика

Баку отреагировал на статью «Коммерсанта»

2023/08/11, 18:16
Яшар Ниязбаев: Возможно даже, что отношения будут развиваться по азербайджанскому сценарию
Политика

Яшар Ниязбаев: Возможно даже, что отношения будут развиваться по азербайджанскому сценарию

2023/08/11, 14:21