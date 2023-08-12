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В Грузии сократилось потребление электроэнергии

В Грузии сократилось потребление электроэнергии

Согласно проведенному исследованию аналитической компании Galt & Taggart, объем потребляемой электроэнергии в Грузии за первый квартал 2023 года уменьшился на 10,1% по сравнению с тем же периодом 2022 года, сообщает Trend.

Исследование указывает на снижение уровня потребления электроэнергии до 6,6 миллиарда кВт/час. Этот тренд объясняется сокращением производства компании Georgian Manganese, занимающейся металлургией и добычей полезных ископаемых. Это сокращение связано с уменьшением спроса и снижением цен на их продукцию. Прогнозируется, что данная тенденция сохранится до конца 2023 года.

В то же время наблюдается рост потребления электроэнергии на розничном рынке, который составил 55,9% от общего объема потребления. В первом квартале этот показатель увеличился на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. При этом рост потребления электроэнергии в Тбилиси сравнялся с ростом в других регионах Грузии.

Спрос на электроэнергию в Грузии удовлетворяется следующим образом: 69,7% – через гидроэлектростанции (ГЭС), 21,9% – через тепловые электростанции (ТЭЦ), 7,8% – через импорт и 0,6% – через ветряные электростанции.

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