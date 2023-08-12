В Казахстане произошла авария на атомном энергетическом комбинате

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Масштабное отключение электроэнергии произошло в Мангистауской области на юго-западе Казахстана в связи с аварией на Мангистауском атомном энергетическом комбинате (МАЭК).

Об этом сообщает пресс-служба национальной компании по управлению электрическими сетями Kegoc.

«Произошло отключение двух турбоагрегатов на ТЭЦ-2 МАЭК, что привело к последующим отключениям потребителей – в Атырауском энергоузле на 45 МВт, в Мангистауском энергоузле на 98 МВт», – говорится в сообщении.

До завершения аварийно-восстановительных работ на МАЭК введено ежедневное ограничение промышленных потребителей региона.