Принц Гарри не прочь пожить в Японии

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Принц Гарри во время визита в Токио заявил, что жил бы в Японии. Об этом пишет New York Post.

Герцог Сассекский выступил на саммите Международного общества содействия развитию спорта (ISPS) в Токио, где выразил свою любовь к японской культуре.

«Ваше тепло, ваше сострадание, ваша щедрость, каждый элемент японской культуры действительно уникален. Я заметил это в свой первый визит четыре года назад, когда приехал на Кубок мира по регби. Я бы с радостью жил здесь, если бы вы меня приняли», — заявил принц Гарри.

Принц Гарри также высоко оценил японскую кухню и отметил стейк Кобе. Это деликатес, который изготавливается из породы японского черного крупного рогатого скота Тадзима.

Герцог Сассекский во время саммита заявил, что важной частью его жизни по-прежнему остается благотворительная деятельность.

«Большую часть своей жизни я участвовал в деятельности многих благотворительных организаций. Я получаю огромное удовлетворение от того, что помогаю как можно большему числу людей. Моя жизнь — это благотворительность, так было всегда, так будет и впредь», — сказал принц Гарри.