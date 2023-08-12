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Лишенный гражданства террорист нелегально проник в Азербайджан и был арестован (видео)

Лишенный гражданства террорист нелегально проник в Азербайджан и был арестован (видео)

Лишенный азербайджанского гражданства террорист Зульфугаров Кямран Азер оглы нелегально пересек границу страны.

Информация о нахождении террориста в Азербайджане была проверена и подтверждена в результате проведенных Службой государственной безопасности страны расследований, и после установления места его укрытия он был задержан, сообщает Xezerxeber.

Кямран Зульфугаров арестован по решению суда.

В результате следственно-оперативных мероприятий установлено, что Кямран Зульфугаров прошел обучение в специальном тренировочном лагере ИГИЛ в Сирии и освоил обращение с огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами.

Были получены доказательства того, что Кямран Зульфугаров участвовал в боях и вооруженных конфликтах в составе незаконного вооруженного формирования.

В ходе дачи показаний следствию Кямран Зульфугаров также рассказал подробности своего побега из Сирии. Он сказал, что сожалеет о присоединении к незаконному вооруженному формированию и своих действиях.

Следует отметить, что Кямран Зульфугаров, гражданин Азербайджана, родился 14 декабря 1983 года в Сальянском районе, в 2013 году покинул страну и принимал участие в вооруженных конфликтах и ​​террористических актах в Сирии. На основании материалов, собранных Службой государственной безопасности и согласно соответствующему законодательству, он был лишен азербайджанского гражданства по решению суда в 2018 году как опасный террорист. Он потерял право на возвращение в Азербайджан, получив запрет на въезд в страну.

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