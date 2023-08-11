Украина выслала в Азербайджан Алекберова

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Ходатайство Генеральной прокуратуры об экстрадиции гражданина Азербайджана Алекберова Абульфата Ибрагим оглу в соответствии с требованиями Европейской конвенции 1957 года «об экстрадиции» было удовлетворено Офисом Генерального прокурора Украины.

Были выявлены серьезные подозрения в совершении Абульфатом Алекберовым преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств, он был привлечен следственным отделом Астаринского районного отдела полиции в качестве обвиняемого и объявлен в международный розыск.

11 августа он был доставлен в нашу страну из Украины в сопровождении Специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.