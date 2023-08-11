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Община Западного Азербайджана призвала Пашиняна не вмешиваться в дела страны

Община Западного Азербайджана призвала Пашиняна не вмешиваться в дела страны

Армения – страна, которая на протяжении 30 лет препятствовала миру в регионе, удерживала азербайджанские территории под оккупацией, проводила этнические чистки и геноцид против азербайджанцев.

Об этом говорится в ответе Общины Западного Азербайджана на заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна от 11 августа.

«К сожалению, «демократ» Никол Пашинян продолжил эту политику своих предшественников и своим заявлением «Карабах – это Армения, и точка», озвученным на оккупированных территориях Азербайджана, полностью подорвал переговорный процесс. Также напоминаем Николу Пашиняну, что назначенный им глава Службы национальной безопасности, прибывший впоследствии, во время Отечественной войны, воевать против Азербайджана, а вскоре позорно сбежавший из Карабаха, сделал заявление «Ни пяди земли Азербайджану», а бывший министр обороны, возомнивший из себя «гениального стратега», пошел еще дальше и пригрозил Азербайджану «новой войной за новые территории».

Тот факт, что Армения, которая в течение тридцати лет не игнорировала резолюции высшего мирового института – Совета Безопасности ООН, а напротив гордилась оккупацией, теперь надеется на клочок бумаги, который не имеет под собой никаких оснований, некого Луиса Окампо – человека с темным прошлым, является наглядным примером плачевного состояния, в котором оказался официальный Иреван. Призываем премьер-министра Армении воздержаться от лживой пропаганды, клеветы и манипуляций против Азербайджана на тему «геноцида».

Община Западного Азербайджана считает, что если премьер-министр Армении действительно заинтересован в мире, то, в первую очередь, он должен положить конец таким утопическим и провокационным идеям, как «диалог Баку – Ханкенди в рамках международного механизма». Мы, как община, воспринимаем это как продолжение территориальных притязаний Армении к Азербайджану, но уже под другой вывеской. Община считает, что сказка о «международном механизме» также означает условное признание Арменией территориальной целостности Азербайджана.

Напоминаем премьер-министру Армении, который с одной стороны, призывает Азербайджан к «диалогу с армянскими жителями Карабаха в рамках международного механизма», а с другой стороны, не отвечает на предложение Общины Западного Азербайджана о диалоге и даже отрицает право азербайджанцев на возвращение, что подход «нет населения – нет проблем», которым он руководствуется, является абсолютно неприемлемым и опасным. Призываем Никола Пашиняна не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана, не затягивать процесс мирных переговоров под разными искусственными предлогами и начать диалог с нами для обсуждения вопроса возвращения западных азербайджанцев», – подчеркивается в ответе Общины Западного Азербайджана.

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