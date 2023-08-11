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Западные азербайджанцы осудили провокацию армянского духовенства

Западные азербайджанцы осудили провокацию армянского духовенства

Община Западного Азербайджана резко осуждает провокационные высказывания армянских католикосов, поздравивших лицо, представляющееся так называемым «председателем парламента» в Карабахском регионе Азербайджана, и расценивает это как грубое вмешательство во внутренние дела Азербайджана.

Об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

«Община Западного Азербайджана считает Армянскую церковь одним из главных виновников плачевного положения, в котором оказалась Армения, ее превращения в полностью несостоятельное государство. Армянская церковь, которая на протяжении 30 лет приветствовала оккупацию азербайджанских территорий, этническую чистку, и сегодня поощряет вражду, ненависть, реваншизм. Община Западного Азербайджана призывает Армянскую церковь положить конец этой подрывной деятельности, способствовать миру, примирению и, в частности, побудить власти Армении ответить на предложение Общины о диалоге, выступить против политики разрушения, искажения исторического и религиозного наследия азербайджанского народа в Армении.

Также Община Западного Азербайджана призывает международную общественность, международные организации осудить деструктивные, азербайджанофобские действия Армянской церкви», – говорится в заявлении организации.

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