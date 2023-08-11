Власти Грузии предоставят онкобольным бесплатное лечение

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Онкологические пациенты смогут бесплатно лечиться в Грузии вне зависимости от их дохода – до сих пор лечение могли получить лишь граждане с доходом ниже 40 тысяч лари (15,3 тысячи долларов), заявила замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния.

Согласно новшеству Минздрава, ограничение снимается, и все пациенты с раком в рамках программы всеобщего здравоохранения смогут пользоваться бесплатным лечением стоимостью не более 25 тысяч лари в год (9,5 тысячи долларов). Правительство Грузии уже утвердило изменение.

«Химиотерапия, лучевая терапия, медикаменты были доступны только для тех граждан, доход которых в год составлял ниже 40 тысяч лари. После этих изменений лечение онкозаболеваний уже становится возможным для всех граждан вне зависимости от их доходов», – сказала Габуния.

По ее словам, главная цель изменения – повышение доступа онкологических пациентов к полноценному лечению.

В частности, гормонотерапия, химиотерапия, лучевая терапия и медикаменты будут финансироваться всем гражданам, включенным в программу всеобщего здравоохранения даже в том случае, если их доход выше сорока тысяч лари в год. Новшество касается и ветеранов, имеющих частную страховку.