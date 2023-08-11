Азербайджан отреагировал на провокационные заявления Пашиняна

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Очередное высказывание премьер-министра Армении Никола Пашиняна о “напряженной гуманитарной ситуации” в регионе во время выступления на заседании правительства 11 августа, не вписывается ни в какие рамки.

Об этом говорится в комментарии МИД Азербайджана по поводу заявлений, озвученных премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

В ходе выступления армянский премьер расценил непринятие грузов, отправленных Арменией в направлении Лачына под видом «гуманитарного груза», как «этническую чистку» против жителей армянской национальности.

В заявлении МИД говорится, что руководитель страны, которая в результате оккупации около 20 процентов земель Азербайджана совершила массовые убийства азербайджанцев, не имеет морального права обвинять Азербайджан в этнической чистке.

«Если, как утверждается, армянские жители действительно нуждаются в товарах повседневного спроса, то для этого может быть использована дорога Агдам-Ханкенди, предложенная Азербайджаном и поддерживаемая международными партнерами. Армянская сторона, вместо того чтобы необоснованно распространять заявления о «гуманитарном кризисе» и совершать провокации против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, должна стремиться к миру и стабильности в регионе», – отмечается в заявлении МИД.