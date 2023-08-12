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Главное Мир

Россия против ядерной войны

Россия против ядерной войны

Россия исходит из того, что в условиях ядерной войны не может быть победителей и такая война недопустима, но делает всё для защиты своего суверенитета, заявили в российском МИД.

«Руководство нашей страны твёрдо привержено принципу недопустимости ядерной войны. Исходим из того, что в такой войне не может быть победителей и она не должна быть развязана», — говорится в сообщении.

Отмечается, что гарантированное сдерживание потенциального противника от агрессии против России или её союзников относится к числу высших государственных приоритетов.

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