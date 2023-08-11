«Экспертное заключение» бывшего генпрокурора МУС Окампо – есть политический заказ

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«Экспертное заключение» бывшего генерального прокурора Международного уголовного суда Луиса Морено Окампо – есть политический заказ. Об этом говорится в заявлении Аппарата омбудсмена Азербайджана.

Было отмечено, что в составленном Л.М.Окампо заключении антиазербайджанского характера сознательно допущены как юридические, так и исторические ошибки.

«С сожалением хотим отметить, что в последнее время в заявлениях и отчетах, подготовленных некоторыми «международными экспертами» на примере Окампо, допускаются двойные стандарты в отношении Азербайджана, и основная цель состоит в том, чтобы вызвать конфликт на почве этнической ненависти, препятствовать интеграции населения Карабаха армянского происхождения в азербайджанское общество. Поэтому, обращаясь к представителям международных организаций, а также независимым экспертам, мы призываем при проведении исследований по любому конфликту глубоко изучить суть вопроса, не искажать имеющиеся факты, избегать шагов, способствующих искусственному обострению отношений между народами, поддерживать усилия, направленные на обеспечение справедливого мира и устойчивой безопасности», – говорится в информации.