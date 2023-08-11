«День сурка»: И снова вспыхнули баталии вокруг школьной формы

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Педагогический совет школы имеет право отказаться от выбора утвержденных Кабмином четырех комплектов единой школьной формы, и в случае отказа, ученики этих школ могут носить классический вариант (белый верх – темный низ), прокомментировали в Министерстве образования Азербайджана вопрос сотрудника Minval.az, попросившего внести ясность в один непонятный момент, замеченный в опубликованном на сайте Кабинета министров и касающийся решения о введении единой школьной формы.

Этот комментарий несколько удивил, потому как в информации, распространенной Кабмином говорилось, что педагогический совет каждой школы может сам выбирать один из 4-х предложенных вариантов школьной формы.

В министерстве же ответили, что речь идет о свободе выбора в отношении комплектов, утвержденных Кабмином, и педсовет самостоятельно будет выбирать цвет формы, которую будут носить ученики. А право отказаться от утвержденной Кабмином школьной формы имеют только школы, расположенные в далеких высокогорных селах, где число учеников не превышает 10 человек.

«А все городские школы по-любому будут выбирать из четырех утвержденных Кабмином комплектов», – уточнили в министерстве.

Между тем вот уже много лет перед началом нового учебного года начинаются бесконечные баталии о выборе школьной формы. Своеобразный «День сурка», повторяющийся из года в год с завидным постоянством, стал для журналистов одой из т.н. «вечных» тем, хотя все могло бы быть иначе, если бы чиновники минобразования делали бы ставку на качество образования, а не на внешний вид школьников.

Все понимают, что школьная форма нужна, потому что того требует дисциплина. Кроме того, школьная форма сглаживает черты социального неравенства, так как все дети одеты совершенно одинаково. Разница только в выборе цвета комплекта. И нынешний год не стал исключением. Еще в прошлом году Кабмин утвердил единую школьную форму, эскизы которой вместе с решением «Описание формы одежды для учащихся государственных общеобразовательных учреждений АР» были опубликованы на сайте. Так, школьная форма состоит из зимнего и летнего комплектов одежды (темно-серый, темно-синий, темно-коричневый и или цвета хаки низ, а поло – голубого, белого или бежевого цветов).

Однако в связи с приближающимся учебным годом «Бакинский Швейный Дом», исполняющий госзаказ по пошиву школьной формы, поспешил расставить все точки над i, дабы обезоружить «левых» конкурентов.

Так, на днях в Bizim.Media появилось заявление начальника отдела продаж Бакинского швейного дома (БШД) Этибара Азимова, который уверял читателей в том, что школьная форма, приобретенная по низким ценам в магазинах, не относящихся к БШД, опасна для здоровья.

Э. Азимов призывал не «клевать» на дешевизну, а позаботиться о здоровье своего ребенка. Он отметил, что материал для брюк и юбок, которые шьют в БШД, на 60% состоит из шерсти и на 40% из полиэстера, и никаких жалоб на нее еще ни разу не поступало.

Стоит отметить, что последнее уверение Азимова насчет отсутствия жалоб со стороны родителей не соответствует действительности, так как именно они и жалуются на неудобные и некачественные изделия, выпускаемые БШД: юбки, брюки и пиджаки сшиты из грубой ткани, не пропускают воздух, дети чешутся, часто неудобная плотная ткань вызывает аллергию, после первой же стирки поло, пошитые из третьесортного материала, деформируются.

Учитывая все эти неприятности, родители пытаются самостоятельно решить проблему: обращаются к частным портным, и те шьют брюки, юбки, пиджаки и жилетки школьной формы из более качественного и легкого материала, либо не заморачиваются и приобретают аналогичные брюки, юбки и пиджачки в более бюджетных точках распродаж.

Но всей этой лишней возни могло бы не быть, если бы Кабмин утвердил бы простой дресс-код по классическому принципу «темный низ – белый верх», а БШД предлагал бы родителям учеников действительно качественный товар – из 100%-о хлопка, обязательно удобную и не сковывающую движений. В этом случае не встал бы вопрос: «Какую форму и где покупать?». Потому что потребители обязательно выбрали бы хорошее качество по приемлемой цене.

Но пока этого нет, а значит, «День сурка» будет повторятся еще долгие годы.

Яна Мадатова