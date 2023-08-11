Иран и США могут возобновить переговоры о возвращении к «ядерной сделке»

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В эти дни США и Иран договорились о реализации соглашения по обмену заключенными. Как сообщил The New York Times, США разморозят 6 миллиардов долларов Ирана в банках Южной Кореи, в то время как Иран отпустил под домашний арест пять заключенных американцев с двойным гражданством, которые в ближайшее будущее будут переправлены в Катар для обмена.

США переведут $6 млрд замороженных активов Ирана в Южной Корее на счет в центральном банке Катара исключительно для оплаты закупок медикаментов и продуктов питания Ираном. В ходе этого обмена четверо граждан США (Сиамак Намази, Эмад Шарки, Мурад Тахбаз и еще один заключенный) будут освобождены. США, в свою очередь, освободят столько же иранцев, находящихся в американских тюрьмах.

«Но, захотят ли заключенные в тюрьмах США иранцы вернуться на родину? Они со своими семьями живут в США», – подчеркивает издание.

Переговоры между США и Ираном проходили при посредничестве Омана, Катара и Швейцарии, окончательный вариант сделки сформировался в последние месяцы.

Источники сообщили агентству, что американские заключенные не будут освобождены до тех пор, пока деньги Ирана не будут переведены в Катар.

Госсектерать США Энтони Блинкен, комментируя договоренности, заявил, что «США не намерены снимать санкции с Ирана, несмотря на достижение договоренностей по обмену заключенными». Он также добавил, что «США продолжат придерживаться санкций против Ирана и решительно противостоять его дестабилизирующей деятельности в регионе и за его пределами».

Несмотря на то, что американцы заявляют, что средства будут потрачены на гуманитарные, а не на военные или другие нужды, иранский МИД отметил: «Использование ресурсов и финансовых активов после снятия ареста находится в распоряжении Ирана, и эти средства будут потрачены на различные нужды страны так, как это будет определено компетентными органами».

С практической же точки зрения США и Иран договорились обменяться контрагентами. Что касается денег, то для США – это сущая мелочь, тогда как для Тегерана, переживающего кризис из-за санкций против него, эти средства имеют большое значение. Экономическое положение Тегерана с каждым днем ухудшается, несмотря на то, что Иран – одна из стран, поставляющая разным странам мира энергоресурсы в больших объемах, в частности Китаю, Индии и Юго-восточной Азии.

Тем не менее, первые шаги между Вашингтоном и Тегераном сделаны, и их нужно зафиксировать.

Между тем мировая инфляция, рост цен на энергоносители ударяют по экономикам западных государств. На фоне санкций против России для США частичное снятие санкций с Ирана может быть неплохой перспективой. Такой же концепции придерживался еще Барак Обама, который после событий в Украине в 2014 году начал вводить санкции против России, а уже в 2015 году подписал с Ираном «ядерную сделку», которая по идее должна была заменить российские энергоресурсы иранскими. В этом случае цены на нефть оставались бы на низком уровне. Однако приход Дональда Трампа к власти провалил данный проект.

Ныне же сложная ситуация в мировой экономике в преддверии президентских выборов в США вынуждает администрацию Байдена пойти на определенные уступки Ирану. Скорее всего, переговоры о возвращении к «ядерной сделки» в обозримом будущем будут возобновлены.

Ниджат Гаджиев