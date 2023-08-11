Красота требует жертв, особенно в Азербайджане

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Самой проблемной и неорганизованной областью в Азербайджане является бьюти-сфера. Об этом Minval.az заявила юрист Кямаля Мамедова.

По ее словам, существует ряд проблем правового характера, касающихся налогового и трудового законодательств, а также касающихся нарушения стандартов, существующих в салонах красоты. В первую очередь, это нехватка профессиональных кадров. Кроме того, во многих салонах наблюдаются проблемы с документацией, многие из них работают без лицензии.

«Нанимаются сюда «специалисты», которые приходят работать буквально «с улицы», не имея при этом не только высшего, но зачастую и среднего специального образования. К работе с клиентами допускаются даже те, кто не прошел полный курс обучения тем или иным процедурам: просто постоял месяц, посмотрел на процесс и пошел делать то же самое. Лица, не имеющие диплома о медицинском образовании и ранее работавшие совсем в других сферах, медицины не касающихся, берут в руки шприц и начинают колоть «инъекции красоты». Далее: экономия на автоклавах является причиной распространения опасных заболеваний, прежде всего, гепатита, СПИДа и ВИЧ-инфекции. Кроме того, законодательство требует, чтобы сотрудники обслуживающего сектора каждые шесть месяцев проходили полный чек-ап. Как обстоит дело с этим вопросом в большинстве салонов красоты? Ответ на поверхности: если работодатель халатный, его не волнует ничего, кроме заработка, а потому проблемы из этой сферы никуда не уйдут», – сказала юрист.

И потому все эти негативные моменты должны быть тщательно изучены соответствующими структурами, а по результатам исследований должны быть внедрены общие стандарты, обязующие всех работников бьюти-индустрии им соответствовать. И это правильно будет правильно, отметила Мамедова.

Между тем стало известно, что с целью ликвидации проблем в этой сфере владелица сети салонов Beauttech Эльнара Нахмедова зарегистрировала Общественную организацию под названием «Поддержка предпринимателей в сфере салонов красоты».

Красивой быть не запретишь, гласит старая как мир поговорка. А в Баку салоны красоты встречаются буквально на каждом углу. И если раньше перечень услуг, оказываемых в этих салонах, был достаточно узким, то сегодня он значительно расширился, причем настолько, что зачастую приходится загуглиться, чтобы понять, каким именно манипуляциям подвергнут твои волос и лицо, и как ты будешь выглядеть после них. А вот о последнем пункте хочется поговорить особо.

Старая затертая истина «Спрос рождает предложение» приносит много прибыли, и потому количество тех, кто делает предложения, сегодня буквально зашкаливает. Но насколько выгодны и главное – безопасны эти предложения? Давайте разбираться.

Существуют определенные виды косметических услуг, оказание которых предусматривает стационарные клинические условия, к примеру, уколы красоты, чистка лица, коррекция губ и так далее. Но если спросить о вмешательствах подобного рода в обычном салоне, где окрашивают волосы и делают ногти, то обязательно в 80% случаев ответ будет положительный: «Да, такие услуги у нас оказывают». Заходишь, смотришь, показывают маленький отсек – чаще всего отгороженную ширмой или гипсолитовым листом (пальцем ткнешь – провалится) часть общего зала, где из всего оборудования шкафчик с препаратами, массажный лежак (в лучшем случае кресло) и какой-нибудь аппарат для процедур, связанных с уходом за кожей лица. И все.

Да, еще на стене – масса дипломов-сертификатов самых разных форм и размеров (как местных, так и заграничных), кстати, зачастую полученных за «прослушал и освоил онлайн». Но по любому все эти бумажки, вставленные в рамки под стекло, действуют на сознание среднестатистического обывателя более чем серьезно.

Согласитесь, что мало кто станет скрупулезно выпытывать у врача, где, как и когда он получил тот или иной сертификат. А те, кто изначально сомневается в компетентности специалистов-косметологов, работающих в салонах красоты, пользуется услугами гарантированных специалистов, имеющих полное высшее медицинское образование, работающих в специализированных клиниках.

Понятно, что красивой быть не запретишь, и это естественно, но также естественно и то, что это желание присуще представителям абсолютно всех слоев населения – и богатым, и не очень. И потому ставка идет на тех, кто «не очень», и сомнительные «мастера» в салонах предлагают женщинам бюджетные процедуры весьма сомнительного качества. И дело не только в «мастере», «прошедшем и освоившем» 3-месячные курсы, но еще и в дешевых препаратах, первоначально дающих, конечно же, определенный эффект, который очень быстро улетучивается.

К примеру, биоревитализанты и биорепаранты для лица и тела от испанских брендов стоят на 200-300 манатов дороже китайских аналогов. Так, если грамм инъекционной гиалуроновой кислоты Hialuron 2 стоит 180 манатов и выше, то китайскую «гиалуронку» в том же количестве местные «умельцы» предлагают приобрести всего за 50 манатов (хотя в интернете они тратят на покупку таковой в разы меньше). А так как эти «бюджетные» предложения звучат буквально отовсюду, социальные сети тоже пестрят предупреждениями не делать косметические процедуры у того или иного «мастера», так как это чревато серьезными проблемами. Причем жалобы не только на косметологов, но и на некомпетентных парикмахеров, и мастеров ногтевого сервиса (именно так сегодня принято называть маникюрщиц и педикюрщиц).

Люди пишут, что в некоторых салонах не соблюдаются элементарные правила гигиены, отсутствуют автоклавы, «мастера» от косметологии работают без перчаток и медицинских масок, а при срезании кутикулы с основания ногтя неумелые «мастера» наносят чуть ли не рваные раны. Много жалоб и на аппаратные ногтевые процедуры, во время которых женщины получают ожоги ногтя и грибковые заболевания. Понятно, что красота требует жертв, но не таких же, согласитесь. А потому введение общих стандартов в этой сфере – действительно очень важная тема, которая должна быть обсуждена и внедрена в самое ближайшее время.

Яна Мадатова