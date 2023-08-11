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В Мингячевире выявлены факты сброса нефтепродуктов в реку Кура

В Мингячевире выявлены факты сброса нефтепродуктов в реку Кура

В ходе совместных контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Государственной службы экологической безопасности министерства экологии и природных ресурсов, отделения полиции МВД города Мингячевир, Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах МЧС и Исполнительной власти города Мингячевир, на берегу реки Кура в городе Мингячевир, на катерах и судах в порту, где суда берут на борт нефть, из-за неправильной изоляции топливного бака и неисправности двигателей, были установлены факты сброса нефтепродуктов в реку.

Как сообщил представитель Госслужбы экологической безопасности Бахруз Магомедов, в связи с указанными фактами в отношении нарушителей – Умуда Набиева, Интигама Камалова и Магеррама Магеррамова были составлены акт и протокол, а также приняты соответствующие меры.

Им были даны указания по обязательному устранению неисправностей транспортных средств.

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