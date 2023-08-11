Швеция приняла вызов войны: Россия использует мусульманский фактор

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THE NEW YORK TIMES опубликовала статью «Швеция не остается нейтральной в информационной войне России», где говорится о том, что страна уполномочила правительственное агентство открыто бороться с дезинформацией в Интернете, исходящей от иностранных противников, в частности от Кремля.

Столкнувшись с потоком дезинформации о жестоком обращении с мусульманами, вызвавшим протесты от Стокгольма до Багдада, Швеция решила, она обратилась к Агентству психологической защиты при Министерстве обороны, созданному в прошлом году.

Согласно сообщению, для руководителей страны сегодня главную угрозу, хотя и не единственную, представляет Россия.

«По словам представителей агентства, Кремль ведет против Швеции скоординированную онлайн-кампанию в социальных сетях, чтобы дискредитировать страну и подорвать ее стремление вступить в НАТО. Агентство прямо обвинило Россию в использовании недавних протестов иммигрантов в Швеции, которые включали сжигание Корана, осквернения, глубоко оскорбляющие мусульман. Возмущение уже отразилось на перспективах государства: Швеция отложила вступление в НАТО из-за возражений другого члена, Турции», – говорится в статье.

Микаэль Тофвессон, операционный директор агентства, говоря о действиях России по усилению масштабной реакции в Интернете на протест возле крупнейшей мечети Стокгольма 28 июня, заявил, что ранее такого еще не видел. Теперь Агентство психологической защиты работает над подготовкой 10 миллионов жителей страны к возможной «тотальной войне» с Россией. Швеция сейчас находится на передовой линии борьбы за безопасность страны, ее социальную сплоченность и даже ее демократические основы.

Автор статьи пишет о том, что работа Агентства психологической защиты может стать примером того, как демократические правительства могут дать отпор авторитарным противникам.

«В Швеции, как и везде, вопрос о том, что делать перед информационным натиском, становится все более острым. Агентство психологической защиты начало свою работу в январе 2022 года, но ранее некоторые из его функций выполнялись гражданским отделом Агентства по чрезвычайным ситуациям. Решение возродить способность страны вести информационную войну было принято после захвата Россией Крыма в 2014 году, что положило начало военной интервенции, которая характеризовалась дезинформацией. Официальные лица в Швеции выразили обеспокоенность тем, что российской пропаганде удалось посеять замешательство и сомнения среди европейских избирателей, подорвав политику правительства по противодействию российской агрессии», – говорится в статье.

В свою очередь директор агентства Магнус Хьорт назвал происходящее полномасштабной войной в Европе.

По данным агентства, российские государственные СМИ и онлайн-аккаунты также усилили серию протестов, в ходе которых за последние два года были сожжены священные писания – Коран по всему Ближнему Востоку. Выяснилось, что некоторые из источников распространяли ложные сообщения о похищении мусульманских детей. А другие исследователи предполагают, что сами русские участвовали в разжигании протестов. В то же время Хьорт и другие представители агентства отказались детализировать доказательства причастности России, более того, до сих пор агентство опубликовало мало отчетов о зарубежных кампаниях по дезинформации.