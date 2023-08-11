ВОЗ бьет тревогу: в мире растет количество заражений COVID-19

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире с 10 июля по 6 августа выросло на 80% по сравнению с предыдущими 28 днями.
Об этом говорится в заявлении ВОЗ. Количество летальных исходов, по данным организации, уменьшилось на 57%, сообщает life.ru.
Также отмечается, что специалисты зарегистрировали в мире за четыре недели 1 492 210 случаев заражения и 2 560 летальных исходов. В организации отметили, что больше всего заболевших за этот срок было выявлено в Республике Корея – 1 278 065, а в Бразилии зарегистрировано больше всего умерших. С 10 июля по 6 августа там умерли 500 человек.
В ВОЗ констатировали, что COVID-19 «остается крупной угрозой», несмотря на завершение режима чрезвычайной ситуации, объявленного организацией 5 мая.