Малейка Аббасзаде призывает родителей не выбирать специальность за ребенка

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Председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде обратилась к родителям в связи с выбором специальности в высших учебных заведениях.

Она обратила внимание на то, что использование посторонней помощи при выборе специальности имеет негативные последствия, передает АПА.

Руководитель ГЭЦ отметила, что для выбора специальности подготовлены буклеты, в которых отражены специальности, плановые места и проходные баллы за прошлый год. Используя эти данные, можно выбрать правильную специальность.

«Обращаюсь к родителям, в первую очередь узнайте желания детей, а затем делайте совместный выбор», – отметила она.