В Москве закрыли аэропорт Внуково из-за украинского беспилотника

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Воздушное пространство над московским аэропортом Внуково было закрыто. Прилеты и вылеты отложены, часть рейсов перенаправили в другие аэропорты.

Об этом сообщили в пресс-службе Внуково.

«По независящим от аэропорта причинам во Внуково с 9:40 были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В целях безопасности часть рейсов перенаправлена в другие авиагавани Московского авиационного узла», – сообщили в пресс-службе.

Сообщается, что небо закрыли из-за беспилотника, который летит в сторону Москвы.