ISW: Кремль хочет национализировать «Яндекс», готовясь к президентским выборам

164 Просмотров

Власти России пытаются национализировать «Яндекс», чтобы контролировать информационное пространство, готовясь к президентским выборам.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики указывают на то, что Кремль, вероятно, пытается национализировать российского интернет-гиганта «Яндекс», чтобы усилить контроль над российским информационным пространством в рамках подготовки к президентским выборам в России 2024 года.

И отмечают, что «Яндекс», вероятно, пытался балансировать между Кремлем и его зарубежными руководящими органами, но сейчас, похоже, проигрывает битву Кремлю.

Кремль, похоже, заставляет «Яндекс» продать или дистанцироваться от международных дочерних компаний, включая сервис такси Yango Israel, чтобы выполнить российские законы о раскрытии данных, которые требуют от «Яндекса» предоставлять все данные пользователей – не только пользователей в России – Федеральной службе безопасности РФ.

Российское правительство ранее оштрафовало «Яндекс» за невыполнение этого закона, несмотря на заявления «Яндекса» о том, что он не может предоставить запрашиваемые данные.

Российское правительство также ранее оштрафовало генерального директора «Яндекса» Артема Савиновского за несоблюдение российских законов о цензуре, возможно, пытаясь заставить «Яндекс» соблюдать российские законы о цензуре не только в России, но и во всем мире, чтобы подорвать его глобальную деятельность и базу пользователей.

Официальные представители ИТ-компании ранее заявляли, что «Яндекс» стремится соблюдать законы в каждой стране, где он работает, и осуждали российские усилия по сбору данных, утверждая, что они предоставляют данные о пользователях только правительствам пользователей в этой конкретной стране.

Некоторые российские инсайдерские источники предположили, что советник по корпоративному развитию «Яндекса» Алексей Кудрин пытался превратить «Яндекс» в национальную частную компанию, которую будет контролировать личный банкир Путина Юрий Ковальчук.

Основатель и бывший генеральный директор «Яндекса» Аркадий Волож публично осудил вторжение в Украину 10 августа, и некоторые российские инсайдерские источники предположили, что заявление Воложа было «белым флагом», свидетельствующим о том, что он согласился с тем, что Кремль, скорее всего, пойдет дальше со своими предположениями о формальной национализации.

Агентство Reuters сообщило, что его источники в «Яндексе» опасаются «оттока мозгов», если Кремль национализирует «Яндекс», поскольку многие сотрудники «Яндекса» покинули Россию после полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Кремль, вероятно, знает об этом беспокойстве, поскольку инвесторы, связанные с кремлевскими чиновниками, а не с российскими государственными учреждениями, недавно подали заявки на покупку «Яндекса».

Возможная передача «Яндекса» аффилированным лицам первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко свидетельствует о том, что Путин стремится вознаградить Кириенко за его личную лояльность, особенно после мятежа группы «Вагнера» 24 июня.

Эксперты предполагают: вероятно, Путин награждает Кириенко, чтобы еще больше обеспечить его лояльность накануне президентских выборов 2024 года, особенно учитывая то, что тот был контактным лицом Кремля по делам и выборам в оккупированной Украине.

В обзоре отмечается, что «ЧВК Вагнер» продолжает сохранять присутствие на объектах в Беларуси, и статус ее вывода в Россию, по слухам, остается неясным.

ISW не заметила контрсвидетельств, опровергающих недавние предположения от 8 августа о том, что «Вагнер» вывез автобусами от 500 до 600 человек из Беларуси в Краснодарский край, Воронежскую и Ростовскую области.

Российские источники предполагают, что силы «Вагнера» планируют провести второй этап своего якобы вывода из Беларуси 13 августа, но небольшая группа инструкторов «ЧВК» останется в Беларуси, чтобы тренировать белорусских военных.

При этом основатель «ЧВК» Евгений Пригожин до сих пор не прокомментировал эти предположения ни напрямую, ни через посредников, как он это делал ранее, что свидетельствует о том, что Пригожин, возможно, не имеет полной свободы комментировать будущее «Вагнера».