Байден назвал Китай «часовой бомбой»

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Президент США Джо Байден считает Китай «часовой бомбой», однако якобы стремится к «рациональным отношениям» с Пекином и не желает причинять вред КНР.

С таким утверждением американский лидер выступил на мероприятии в штате Юта по сбору средств на его предвыборную кампанию, передает ТАСС.

«Китай является во многих случаях тикающей часовой бомбой», – приводит слова Байдена пресс-пул Белого дома. Американский лидер полагает, что Китай сталкивается с экономическими трудностями, включая высокую безработицу. «Когда у плохих людей проблемы, они совершают плохие поступки», – добавил он в связи с этим.

Байден утверждал, что добивается «рациональных отношений с Китаем». «Я не хочу вредить Китаю, но я слежу», – приводятся его слова в сообщении пресс-служба.