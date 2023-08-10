Историк Эльдар Гинесли: Три вранья в пяти цифрах

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Историк Эльдар Гинесли в соцсети Facebook разоблачил очередную ложь армянского агитпропа об армии «голодающих арцахцев». Предлагаем вашему вниманию его мысли.

Давно хотел написать о «астрахских» цифрах.

Они говорят, что там у них 120 тысяч живут и голодают. Первым сделал этот фейковый вброс Рубен Варданян, а потом о ней заголосили все, кто мог говорить. Это такой пропагандистский прием – надо часто повторять пропагандистскую ложь, и она настолько внедряется в сознание потребителя, что становится «непреложной истиной», которую и проверять не надо.

Но все-таки проверим.

В силу политической целесообразности из той зоны Карабаха, которая находится под контролем РМК, выбрасываются неожиданные цифры. Так, вдруг появилась новая цифра о процентной доле арм населения в НКАО Аз.ССР до начала конфликта. Она якобы составляла 90%. Я даже не стал искать какие-либо карабахские статистические источники. Их лживость абсолютно откровенна, и в качестве примера можно почитать мой статус о взрывном росте русского населения на территории экс-НКАО, которое за последние 30 лет выросло с пары сотен до шести тысяч. Это по «карабахской» статистике.

Далеко не ходим и смотрим результаты переписи населения СССР 1979 года и видим, что армян в НКАО проживало 75,89% или 123 тыс. человек (азербайджанцев 23% или 37264 чел.). Результаты переписи 1989 года не учитываем, так как она проходила в условиях начавшейся этнической чистки. Это вранье №1.

Знаем, что активно используется цифра 120 тыс. человек – это якобы сегодняшняя численность населения в зоне. То есть нам предлагается верить в то, что за 30 лет блокады и после двух кровопролитных войн, жертв и массового исхода населения, численность армянского населения сократилась всего на 3 тысячи… Это вранье №2.

Потом кто-то выбросил другие лживые цифры, даже не удосужившись сделать так, чтобы они хоть как-то бились с первой – 120 тыс. И они тоже начали повторяться многоголосым хором. Так, сообщается, что в зоне без должной помощи и ухода осталось 20000 беременных женщин, 30000 детей и 9000 инвалидов. Суммарно это 59000 человек или половина населения, если даже там 120000. Может ли каждый шестой житель быть беременным и каждый четвертый – ребенком? Это вранье №3.

При этом местные пропагандоны оказывают себе же медвежью услугу. В эти цифры может верить только собственный пипл, какие-то любители «древней культуры», может делать вид, что верит, мэр Марселя и пр., но любой, кто, как и я, умеют еще складывать без калькулятора, понимает, что цифры вопят о глупости их создателей. Ну и реакция на них совсем не похожа на искреннее возмущение и сострадание».