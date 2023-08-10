Байрамов проинформировал посла Литвы о провокациях Еревана (фото)

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Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с послом Литвы в стране Эгидиусом Навикасом. Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Было отмечено, что на встрече обсуждались вопросы повестки сотрудничества между Азербайджаном и Литвой, а также текущая ситуация в регионе.

Глава МИД поблагодарил посла Эгидиуса Навикаса за усилия по развитию отношений между Азербайджаном и Литвой в период его дипломатической деятельности в нашей стране, пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

Министр отметил, что увеличение взаимных контактов и визитов на высшем и высоком уровнях между Азербайджаном и Литвой в последнее время способствовало развитию двусторонних отношений. В частности, в рамках официального визита в Литовскую Республику в мае текущего года состоялось 7-е заседание межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между правительством Азербайджана и правительством Литовской Республики. Была отмечена его значимость с точки зрения обсуждения перспектив развития сотрудничества по ряду сфер, в том числе по экономике, энергобезопасности, инвестициям, контактам и другим направлениям.

Джейхун Байрамов также проинформировал о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Было отмечено, что продолжение Арменией военно-политических провокаций против суверенитета и территориальной целостности нашей страны, минной угрозы в нарушение норм международного права, взятых Арменией на себя обязательств и заявлений является самой большой угрозой для продвижения мирной повестки. Было доведено до внимания, что действия Армения, совершившей 15 июня текущего года провокацию против пограничного пункта пропуска «Лачин», в результате которой был ранен азербайджанский пограничник, а также отправка на территорию Азербайджана автоколонны якобы с «гуманитарным грузом» без согласования с нашей страной являются очередными провокациями. Было подчеркнуто, что отклонение Арменией предложения азербайджанской стороны об использовании дороги Агдам-Ханкенди для поставки еще большего количества продуктов для армянских жителей, свидетельствует о том, что этот вопрос носит чисто политический характер.

Эгидиус Навикас поблагодарил главу МИД за за теплый прием. Он отметил, что несмотря на то, что его деятельность в Азербайджане пришлась на период пандемией COVID-19, за время его работы в нашей стране наблюдалась положительная динамика в развитии отношений между Азербайджаном и Литвой. В частности, была отмечена важность того, что существующие политические отношения между двумя странами способствуют развитию связей в областях экономики, энергетики, транспорта.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.